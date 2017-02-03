Samsung Galaxy A5 için Nougat ne zaman gelecek?

Şu günlerde üst seviye akıllı telefon modelleri birer birer en güncel Android sürümü olan Android 7.0 Nougat güncellemesini alırken, bugün ise orijinal Samsung Galaxy A5 modelinin ne zaman Nougat güncellemesini alacağı belli oldu.

Avustralya merkezli Optus tarafından yayınlanan verilere göre, Samsung'un 2014 yılında tanıttığı orijinal Galaxy A5 modeli Şubat ayı içerisinde Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başlayacak.

Diğer taraftan kesin olarak ülkemizdeki orijinal Galaxy A5 kullanıcılarının Şubat ayında bu güncellemeye kavuşacağını söyleyemiyoruz. Güncellemeler bölge bölge yayınlandığı için güncelleme Mart ayına sarkabilir.