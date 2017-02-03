LG G6'nın fiyatı sızdı, G5'ten biraz daha pahalı olacak!

Şubat ayının teknoloji dünyası için ayrı bir önemi var. Bu ay yılın en önemli teknoloji fuarlarından olan Mobil Dünya Kongresi, 27 Şubat'ta kapılarını açacak ve 2 Mart tarihinde de kapanacak.

Bu fuarın en merakla beklenen modellerinden birisi ise LG'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6 olacak. Şimdiye kadar LG G6 ile ilgili birçok bilgi gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise LG G6'nın fiyatı sızdırıldı.

Koreli kaynakların sızdırdığı bilgilere göre LG G6, 770 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Yani görünüşe göre LG G6 modeli LG G5'ten 50 dolar daha yüksek bir fiyatla satılacak. LG G5 ilk satışa çıktığında 720 dolar gibi bir ücrete sahipti.

Öte yandan 5.7 inç 1440x2880 piksel LCD ekrana sahip olan LG G6, gücünü Snapdragon 821 yonga setinden alacak ve 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza gibi özelliklere sahip olacak.