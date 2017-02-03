İşte LG G6'nın arka tarafı

LG'nin yeni amiral gemisi modeli G6 için yeni bir görsel yayınlandı. Bu fotoğrafta cihazın arka tarafını net bir şekilde görebiliyoruz.
LG, yanlardan kavisli ve köşeleri yumuşatılmış metal bir tasarım kullanıyor. Ayrıca, son telefonlarında yer verdiği dual kamera sistemini bu modeline de taşımış ve hem altında da parmak izi okuyucu sensörlü fiziksel tuş dikkat çekiyor.
Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
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Bu lg de Google telefonlarını taklite başladıcevapla 03.02.2017 14:46
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