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İşte G6'nın arka tarafı

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 14:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 14:26
Etiketler:
lg LG G6 resim tasarım fotoğraf
İşte LG G6'nın arka tarafı

, bu sene de da radikal değişikliklere gidiyor.

Mahmut Saral

LG'nin yeni amiral gemisi modeli G6 için yeni bir görsel yayınlandı. Bu ta cihazın arka tarafını net bir şekilde görebiliyoruz.

, yanlardan kavisli ve köşeleri yumuşatılmış metal bir tasarım kullanıyor. Ayrıca, son telefonlarında yer verdiği dual kamera sistemini bu modeline de taşımış ve hem altında da parmak izi okuyucu sensörlü fiziksel tuş dikkat çekiyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

LG G6'nın muhtemel çıkış tarihi
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Hamido Hamido

O nası arka taraf laa

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 15:38
Namzet Namzet

Bu lg de Google telefonlarını taklite başladı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 14:46
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