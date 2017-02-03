Honor 8 Lite'a ait resmi fotoğraflar ve özellikler ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz günlerde Honor 8 Lite'ın kılıfla birlikte görseli sızmıştı, şimdi bunun üstüne telefonla ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Cihaza ait basın görselleri Finlandiyalı suomimobiili.fi sitesi tarafından yayınlandı.

Telefon Full HD çözünürlükte, 2.5D camı olan 5.2 inç'lik LTPS ekrana sahip. Yonga seti ise 8 çekirdekli Kirin 655. RAM değeri ise 3 GB. Dahili depolaması da 16 GB. Tabii ki microSD kartla depolama alanı iki katına çıkartılabilir. Parmak izi okuyucusu arka kısımda, önde ise herhangi bir düğme filan yok.

Bu özellikler kulağınıza tanıdık gelmiş olabilir, çünkü Huawei P8 Lite (2017) ile neredeyse her şey aynı. Arada kamera farkı var. Honor 8 Lite'ın kamerası, P8 Lite (2017) modelinin F2.0 diyaframından daha yavaş olan F2.2 diyafram değerine sahip kamera kullanıyor. Ana kamera 12 MP, önde ise 77 derecelik görüş açısı sunan 8 MP'lik kamera yer alıyor.

Honor 8 Lite, Finlandiya'da, 17 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak. Fiyatı da 269 euro (1081 TL).