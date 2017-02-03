Benchmark sonuçlarında hile tespit edildi!

Benchmark testleri mobil cihazlarda sıkça kullanılıyor. Cihazların işlem gücünü, grafik performansını ölçen benchmark testleri, cihazları performanslarına göre sıralıyor ve tüketiciler yeni bir cihaz almak istediklerinde iyi bir kaynak oluyorlar.

Ancak görünüşe göre bazı akıllı telefon üreticileri bu durumu fırsat bilerek, benchmark testlerinde hile yoluna gitmişler. XDA Developers forumunda yayınlanan verilere göre, OnePlus 3, OnePlus 3T ve Meizu Pro 6 cihazlarının benchmark testinde hile yaptıkları tespit edilmiş.

Bu hilenin ise yazılımsal olduğu söyleniyor. Görünüşe göre bu telefonların yazılımında yer alan bir komutla birlikte, cihazlarda benchmark testi yapıldığında, işlemci yapay ve anlık olarak daha yüksek hızlarda çalışmaya başlıyor ve bu da cihazın testten aslında olması gerekenden daha yüksek puanlar almasını sağlıyor.

Yapılan testler sonucunda cihazların mesela AnTuTu'da bu yöntemle 10 bin puan daha fazla aldıkları görülmüş.

Benchmark'lar kodlanmış!

Öte yandan belirtilene göre bu cihazların yazılımlarında benchmark isimleri de kodlanmış. Bu benchmark'lar ise şunlar; Geekbench, AnTuTu, Androbench, Quadrant, Vellamo ve GFXBench. Yani en çok kullanılan benchmark platformları.

Aşağıdaki grafiklerde OnePlus 3T modeli için bahsedilen farkı görebilirsiniz. (Tek çekirdek ve çok çekirdek)