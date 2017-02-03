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sonuçlarında tespit edildi!

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 00:04 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 00:29
Etiketler:
benchmark mobil akıllı telefon test hile benchmark hile OnePlus 3 OnePlus 3T Meizu Pro 6
Benchmark sonuçlarında hile tespit edildi!

lerinde yapan üç modeli tespit edildi. Bu modeller ise , ve .

Emre Çetinkaya

leri cihazlarda sıkça kullanılıyor. Cihazların işlem gücünü, grafik performansını ölçen benchmark testleri, cihazları performanslarına göre sıralıyor ve tüketiciler yeni bir cihaz almak istediklerinde iyi bir kaynak oluyorlar.

Ancak görünüşe göre bazı üreticileri bu durumu fırsat bilerek, benchmark testlerinde yoluna gitmişler. XDA Developers forumunda yayınlanan verilere göre, OnePlus 3, OnePlus 3T ve Meizu Pro 6 cihazlarının benchmark testinde hile yaptıkları tespit edilmiş.

Bu hilenin ise yazılımsal olduğu söyleniyor. Görünüşe göre bu telefonların yazılımında yer alan bir komutla birlikte, cihazlarda benchmark testi yapıldığında, işlemci yapay ve anlık olarak daha yüksek hızlarda çalışmaya başlıyor ve bu da cihazın testten aslında olması gerekenden daha yüksek puanlar almasını sağlıyor.

Yapılan testler sonucunda cihazların mesela AnTuTu'da bu yöntemle 10 bin puan daha fazla aldıkları görülmüş.

Benchmark'lar kodlanmış!

Öte yandan belirtilene göre bu cihazların yazılımlarında benchmark isimleri de kodlanmış. Bu benchmark'lar ise şunlar; Geekbench, AnTuTu, Androbench, Quadrant, Vellamo ve GFXBench. Yani en çok kullanılan benchmark platformları.

Aşağıdaki grafiklerde T modeli için bahsedilen farkı görebilirsiniz. (Tek çekirdek ve çok çekirdek)
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