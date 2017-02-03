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Shine Lite 'de, işte ı

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 14:01
Etiketler:
alcatel Alcatel SHINE LITE türkiye fiyat özellikler Alcatel Shine Lite fiyat
Alcatel Shine Lite Türkiye'de, işte fiyatı

'in IFA 2016'ta tanıttığı Alcatel Shine Lite modelii sonunda ülkemizde satışa sunuldu. İşte cihazın ı ve i.

Emre Çetinkaya

geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen IFA 2016 fuarında yeni akıllı telefon modeli Alcatel Shine Lite'ı duyurmuştu. Aradan geçen ayların ardından Alcatel, yeni akıllı telefon modeli Alcatel Shine Lite'ı ülkemizde satışa sundu.

Alcatel Shine Lite'ın ı ise 999 TL oldu.

Alcatel Shine Lite'ın özellikleri

Telefonun önü ve arkası 2.5D cam kaplamaya sahip. Yan tarafları ise metal. Shine Lite'ta, 5 inç'lik 720p çözünürlüğünde IPS ekran var. Cihazın ana kamerası 13 MP ve yanında artık telefonlarda standart hale gelen çift tonlu flaş var. Geldik Shine Lite'ın diğer marifetine, telefonun önünde 5 MP'lik kamerayla birlikte flaş yer alıyor.

Arka tarafta parmak izi okuyucuya sahip olan cihazın, siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri bulunuyor.

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4 cekirdekli .and 7.0 bile yok bide 999 kafa buluyolar.1000 liraya git 8 cekirdek bi cep alirsin.ornek gm5 plus.

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cevapla 03.02.2017 16:19
Murat Murat

Fiyat revize edilmeli. İdol 4 fiyatı 1019 TL ve bundan daha dolu bir telefon. Bu yüksek fiyatın sebebi ne anlamadım.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 03.02.2017 14:54
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