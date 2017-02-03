Alcatel Shine Lite Türkiye'de, işte fiyatı

Alcatel geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen IFA 2016 fuarında yeni akıllı telefon modeli Alcatel Shine Lite'ı duyurmuştu. Aradan geçen ayların ardından Alcatel, yeni akıllı telefon modeli Alcatel Shine Lite'ı ülkemizde satışa sundu.
Alcatel Shine Lite'ın Türkiye fiyatı ise 999 TL oldu.
Telefonun önü ve arkası 2.5D cam kaplamaya sahip. Yan tarafları ise metal. Shine Lite'ta, 5 inç'lik 720p çözünürlüğünde IPS ekran var. Cihazın ana kamerası 13 MP ve yanında artık telefonlarda standart hale gelen çift tonlu flaş var. Geldik Shine Lite'ın diğer marifetine, telefonun önünde 5 MP'lik kamerayla birlikte flaş yer alıyor.
Arka tarafta parmak izi okuyucuya sahip olan cihazın, siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri bulunuyor.
Alcatel Shine Lite'ı satın almayı planlıyor musunuz?
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4 cekirdekli .and 7.0 bile yok bide 999 kafa buluyolar.1000 liraya git 8 cekirdek bi cep alirsin.ornek gm5 plus.cevapla 03.02.2017 16:19
Fiyat revize edilmeli. İdol 4 fiyatı 1019 TL ve bundan daha dolu bir telefon. Bu yüksek fiyatın sebebi ne anlamadım.cevapla 03.02.2017 14:54
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