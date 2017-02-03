Alcatel Shine Lite Türkiye'de, işte fiyatı

Alcatel geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen IFA 2016 fuarında yeni akıllı telefon modeli Alcatel Shine Lite'ı duyurmuştu. Aradan geçen ayların ardından Alcatel, yeni akıllı telefon modeli Alcatel Shine Lite'ı ülkemizde satışa sundu.

Alcatel Shine Lite'ın Türkiye fiyatı ise 999 TL oldu.

Alcatel Shine Lite'ın özellikleri

Telefonun önü ve arkası 2.5D cam kaplamaya sahip. Yan tarafları ise metal. Shine Lite'ta, 5 inç'lik 720p çözünürlüğünde IPS ekran var. Cihazın ana kamerası 13 MP ve yanında artık telefonlarda standart hale gelen çift tonlu flaş var. Geldik Shine Lite'ın diğer marifetine, telefonun önünde 5 MP'lik kamerayla birlikte flaş yer alıyor.

Arka tarafta parmak izi okuyucuya sahip olan cihazın, siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri bulunuyor.

Alcatel Shine Lite'ı satın almayı planlıyor musunuz?