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Rapor: Xperia 'un yeni modeli geliyor

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 15:09 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 15:15
Etiketler:
sony Sony Xperia Z5 Premium Z5 Premium MWC 2017 mwc Snapdragon 835 Galaxy S8 S8
Rapor: Sony Xperia Z5 Premium'un yeni modeli geliyor

Yeni telefonun özellikleri nedir? İşte detaylar...

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz ay 'nin, 'de 4K ekranlı yeni bir telefon tanıtacağına dair bir takım rivayetler ortaya çıkmıştı. 4K ekrandan dolayı bu telefonun Xperia Z5 Premium'un halefi gözüyle bakıldı. Şimdi ise Ricciolo nickli Twitter kullanıcısı, 4K ekranlı premium amiral gemisinin yolda olduğunu, ancak MWC 2017'de tanıtılmayacağını belirtti.

Geçmişi sağlam olan Ricciolo, daha önce birçok mobil cihazla alakalı bilgiyi takipçileriyle paylaşmıştı. 4K ekranlı gizemli telefona geri dönecek olursak, Sony cihazın prototipini Barcelona'da gizli toplantıda gösterebilir. Telefonun 2017'de tanıtılmasının nedeni olarak gösteriliyor. Hatırlarsanız, Samsung'un için SD835 tedariğine ihtiyacı olduğundan diğer üst düzey telefonlarda SD821'in kullanılabileceğini ileri sürülmüştü. Sony'nin ise bu duruma karşılık SD835'in pazarda yaygınlaşmasını beklediği ve telefonunda bu sistem çipini kullanmak istediği söyleniyor.

Ayrıca Sony'nin Mayıs-Haziran gibi satış yapma politikası var. Geçmişte bazı telefonları yazın başlarında duyurmuştu Japon üretici. Bu yüzden 4K ekranlı yeni cihazı Şubat'ta açıklaması pek mantıklı değil. Telefonun SD835 sistem çipi, 6 GB RAM ve Sony IMX400 sensörlü kamerayla gelmesi bekleniyor.
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Cengiz Cengiz

Benim Sony'den beklentim MWC'de 4GB ramli, 2K ekranlı, 835li, XZnin alt üst çerçeveleri inceltilmiş bir versiyonunu çıkarması. Tabi yazilimda yine bir Sony kalitesi olmasi şartıyla. Ama Sony hala 4K elran gibi gereksiz teknolojilerle uğraşıyor. VR vs. taş çatlasa iki saat kullanacağınız bir özellik için batarya performansını bu kadar kötü etkileyecek ekran gerçekten gereksiz olur. Tabi eğer Note 7'deki gibi ekran cozunurlugunu değiştirme özelliği olursa harika da olabilir...

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cevapla 02.02.2017 18:19
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