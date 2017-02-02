Rapor: Sony Xperia Z5 Premium'un yeni modeli geliyor

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz ay Sony'nin, MWC 2017'de 4K ekranlı yeni bir telefon tanıtacağına dair bir takım rivayetler ortaya çıkmıştı. 4K ekrandan dolayı bu telefonun Xperia Z5 Premium'un halefi gözüyle bakıldı. Şimdi ise Ricciolo nickli Twitter kullanıcısı, 4K ekranlı premium amiral gemisinin yolda olduğunu, ancak MWC 2017'de tanıtılmayacağını belirtti.

Geçmişi sağlam olan Ricciolo, daha önce birçok mobil cihazla alakalı bilgiyi takipçileriyle paylaşmıştı. 4K ekranlı gizemli telefona geri dönecek olursak, Sony cihazın prototipini Barcelona'da gizli toplantıda gösterebilir. Telefonun MWC 2017'de tanıtılmasının nedeni olarak Snapdragon 835 gösteriliyor. Hatırlarsanız, Samsung'un S8 için SD835 tedariğine ihtiyacı olduğundan diğer üst düzey telefonlarda SD821'in kullanılabileceğini ileri sürülmüştü. Sony'nin ise bu duruma karşılık SD835'in pazarda yaygınlaşmasını beklediği ve telefonunda bu sistem çipini kullanmak istediği söyleniyor.

Ayrıca Sony'nin Mayıs-Haziran gibi satış yapma politikası var. Geçmişte bazı telefonları yazın başlarında duyurmuştu Japon üretici. Bu yüzden 4K ekranlı yeni cihazı Şubat'ta açıklaması pek mantıklı değil. Telefonun SD835 sistem çipi, 6 GB RAM ve Sony IMX400 sensörlü kamerayla gelmesi bekleniyor.