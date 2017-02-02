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ve 'ın iş birliğiyle hazırlanan akıllı saatlerin fiyatları belli oldu

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 11:57
Etiketler:
lg LG Watch Sport LG Watch Style android google Android Wear Android Wear 2.0
LG ve Google'ın iş birliğiyle hazırlanan akıllı saatlerin fiyatları belli oldu

Yeni saatlerin özellikleri ve farkları nedir?

Hasan Uğur Nayır

Geçmiş söylentilere bakarsak, ve , 9 Şubat'ta Wear 2.0'ı çalıştıran ilk iki saati tanıtacak. ve , iki şirket tarafından Nexus benzeri iş birliği içinde geliştirildi.

Watch Style'ın detaylı basın görselleri Evleaks tarafından sızdırılmıştı, ne yazık ki Watch Sport'un görseli düşük çözünürlükte. Bu arada görselde soldaki saat Watch Sport modeli.

İddialara göre Watch Sport, 349 dolardan (1303 TL) satışa çıkacak. Watch Style'ın 249 dolarlık (930 TL) fiyat etiketinden 100 dolar daha pahalı. Bu arada TL fiyatları kabaca yapılmış çeviriler. Eğer iddia doğruysa Sport'u tercih edenler biraz daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Style'ın aksine, Sport modelinde LTE, NFC (Dolayısıyla Android Pay desteği), GPS ve kalp atışı sensörü var. Ayrıca daha güçlü pile sahip. Gerçi ek özellikler ve sensörleri düşünürsek, daha iyi pilin olması normal bir durum.

Watch Sport'un farklı renkler ve kayış seçenekleriyle, daha pahalı modellere sahip olup olmayacağı belli değil.
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