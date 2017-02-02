iPhone 6 Plus gece yarısı patladı. Şans eseri faciadan kurtuldular!

Hasan Uğur Nayır

NBC'nin haberine göre Florida, Palm Harbor'da iPhone 6 Plus patlama olayı yaşandı. Evli bir çift gece uyurlarken, komidin üstündeki telefon alev aldı. Ancak kadının olayı fark etmesiyle birlikte, evde yangın çıkmadan alevler söndürüldü.

NBC'ye konuşan kadın, "Alevler çıktığında yüzüm telefona çok yakındı. Şans eseri hafif uyuyordum ve bir anda kendime geldim. Yoksa olay faciya dönüşebilirdi" dedi. Neyse ki, kadının kocası, gömlekle alevleri bastırdı. Eğer biraz daha geç uyanmış olsalar, alevler perdelere sıçrayıp, etrafa yayılabilirdi.

Olayın gerçekleştiği evin hemen altındaki sokakta yaşayan başka bir iPhone 6 Plus sahibi, aynı haber kanalına telefonunu gece yarısı şarj etmediğini, ancak sabah kalktığında ise pili şişmiş olarak bulduğunu söyledi.

Bir Apple sözcüsü yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını ve yeni bir telefon vereceklerini belirtti. Bu arada şirket evli çiftin kredi kartına 750 dolarlık geri ödeme yaptı.

Telefonunuz hangi marka veya model olursa olsun, iyi havalandırılmış bir yerde şarj edin. Isı birikimi yapacak bir yerde olmamasına özen gösterin. Eğer pilinizde biraz şişkinlik varsa, hemen pili değiştirin.

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