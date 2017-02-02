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'nin yeni telefonu bükülüyor

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 10:13 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 10:43
Etiketler:
huawei Huawei Honor 6X honor 6x JerryRigEverything youtube
Huawei'nin yeni telefonu bükülüyor

yeni telefonu iyice test etti.

Hasan Uğur Nayır

'da nickiyle bildiğimiz Zack, Honor serisinin cep dostu modeli 6X'in dayanıklılığını ortaya koyan yeni test videosunu yayınladı.

Videoda 'in ekranı çeşitli kalınlıktaki aparatlarla çizilme testine sokuluyor. 4. dereceden itibaren telefon ekranının çizilmeye başladığı görülüyor. Telefonun kasası da çizikler içinde kaldı. Son olarak Zack, 6X'i bükülme testine soktu. Sonuç iyi değil.

Oynatıcıdan testin detaylarını izleyebilirsiniz. Herhangi bir probleme karşın Youtube linkine de tıklayabilirsiniz.
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Mustafa Mustafa

Samsung ve Apple varken ne bileyim Huawei kullanmak :)

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cevapla 02.02.2017 11:07
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