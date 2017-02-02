Huawei'nin yeni telefonu bükülüyor

Hasan Uğur Nayır

Youtube'da JerryRigEverything nickiyle bildiğimiz Zack, Honor serisinin cep dostu modeli 6X'in dayanıklılığını ortaya koyan yeni test videosunu yayınladı.

Videoda Honor 6X'in ekranı çeşitli kalınlıktaki aparatlarla çizilme testine sokuluyor. 4. dereceden itibaren telefon ekranının çizilmeye başladığı görülüyor. Telefonun kasası da çizikler içinde kaldı. Son olarak Zack, 6X'i bükülme testine soktu. Sonuç iyi değil.

Oynatıcıdan testin detaylarını izleyebilirsiniz. Herhangi bir probleme karşın Youtube linkine de tıklayabilirsiniz.