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Mate 9'un nasıl?

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 00:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 00:27
Etiketler:
huawei Huawei Mate 9 akıllı telefon pil ömrü özellikler şarj süresi
Huawei Mate 9'un pil ömrü nasıl?

'nin yeni güçlü modeli 'un ve şarj olma süresi gün yüzüne çıktı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Çinli Huawei geçtiğimiz Kasım ayında Huawei Mate 9 modelini açıklamıştı. Bu model iddialı iyle, 13. Hurun Lüks Zirvesi'nde "Piyasaya yeni çıkan en iyi " seçilmişti.

Şimdi birçok tüketici cihazın kullanım detaylarını öğrenmek istiyor. Bu anlamda Phonearena, Mate 9'un pil performansını açıkladı. 4,000 mAh değerinde pile sahip olan cihazın pili, görünüşe göre yoğun kullanımda, 12 saat 14 dakika gidiyor.

Bu da cihazın pilinin rakipleri iPhone 7 Plus, Google Pixel XL, Galaxy S7 edge ve LG V20'den bu konuda daha iyi olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan cihazın şarj olma süresi ise 144 dakika.

Huawei'nin iddialı modeli Mate 9'u satın almayı düşünüyor musunuz?

Pil ömrü

Şarj süresi
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