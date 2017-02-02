Huawei Mate 9'un pil ömrü nasıl?

Çinli Huawei geçtiğimiz Kasım ayında Huawei Mate 9 modelini açıklamıştı. Bu model iddialı özellikleriyle, 13. Hurun Lüks Zirvesi'nde "Piyasaya yeni çıkan en iyi akıllı telefon" seçilmişti.

Şimdi birçok tüketici cihazın kullanım detaylarını öğrenmek istiyor. Bu anlamda Phonearena, Huawei Mate 9'un pil performansını açıkladı. 4,000 mAh değerinde pile sahip olan cihazın pili, görünüşe göre yoğun kullanımda, 12 saat 14 dakika gidiyor.

Bu da cihazın pilinin rakipleri iPhone 7 Plus, Google Pixel XL, Galaxy S7 edge ve LG V20'den bu konuda daha iyi olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan cihazın şarj olma süresi ise 144 dakika.

Huawei'nin iddialı modeli Mate 9'u satın almayı düşünüyor musunuz?

Pil ömrü

Şarj süresi