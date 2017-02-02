HTC One M9 için Android 7.0 Nougat ülkemizde yayınlandı

Tayvanlı HTC'nin güncelleme konusuna en önem veren şirketlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi HTC 10 için hızlıca Nougat güncellemesini yayınlayan HTC, bu güncellemede yaşanan sorunların ardından güncellemeyi durdurmuştu.

HTC bir taraftan bu sorunu çözmeye çalışırken, diğer taraftan başka bir üst seviye modeli olan HTC One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı.

Türkiye'de de yayınlandı

HTC EMEA ürün ve hizmet direktörü Graham Wheeler, Twitter hesabı üzerinden HTC One M9 için Nougat güncellemesinin Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da ve Güney Afrika'da yayınlanmaya başladığını duyurdu.

Ülkemizdeki HTC One M9 kullanıcıları, Ayarlar>Hakkında>Yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirler.

HTC One M9 kullanıcıları Nougat güncellemesiyle ilgili yorumlarını bu başlık altından yazabilirler.