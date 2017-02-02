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için ülkemizde yayınlandı

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 22:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 23:08
Etiketler:
htc one m9 htc türkiye mobil güncelleme yazılım Android 7.0 Nougat
HTC One M9 için Android 7.0 Nougat ülkemizde yayınlandı

yöneticisi cihazları için sinin de dahil olmak üzere birkaç ülkede yayınlandığını duyurdu.

Emre Çetinkaya

Tayvanlı HTC'nin konusuna en önem veren şirketlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi HTC 10 için hızlıca Nougat güncellemesini yayınlayan HTC, bu güncellemede yaşanan sorunların ardından güncellemeyi durdurmuştu.

bir taraftan bu sorunu çözmeye çalışırken, diğer taraftan başka bir üst seviye modeli olan HTC One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı.

Türkiye'de de yayınlandı

HTC EMEA ürün ve hizmet direktörü Graham Wheeler, Twitter hesabı üzerinden HTC One M9 için Nougat güncellemesinin Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da ve Güney Afrika'da yayınlanmaya başladığını duyurdu.

Ülkemizdeki kullanıcıları, Ayarlar>Hakkında>Yazılım güncellemeleri bölümünden güncellemeyi kontrol edebilirler.

HTC One M9 kullanıcıları Nougat güncellemesiyle ilgili yorumlarını bu başlık altından yazabilirler.
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