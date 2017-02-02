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ve S8 Plus'ın leri sızdı, telefonların boyutları belli oldu!

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 16:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 16:39
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Plus şematik sızıntı
Galaxy S8 ve S8 Plus'ın şematikleri sızdı, telefonların boyutları belli oldu!

Artık cihazların boyutları hakkında bilgiye sahibiz.

Hasan Uğur Nayır

ve S8 Plus'ın (S8 Pro olarak da adlandırılıyor) 29 Mart'ta açıklanması bekleniyor. Büyük etkinliğe daha zaman var, fakat lar iyice yoğunlaşmış halde. Hatta telefonlar tanıtıldığında, zaten biliyorduk bile diyebiliriz. Son olarak S8 çiftine ait şematikler internete düştü. Çizimler cihazların boyutlarının ne olduğunu gözler önüne seriyor.

'un yeni tasarımının son derece kompakt çerçevelere odaklandığını biliyorduk, ancak değerler ne olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Galaxy S8 Plus, mevcut S7 edge'e göre daha uzun ve daha geniş. 2K ekranı iyi taşıyan ölçülere sahip. Eskiden büyük ekran denilince insan biraz korkuyordu, çünkü kalın çerçevelerle birlikte tasarım kaba olabiliyordu. Şimdi incelen, hatta yok olan çerçeveler ve gelişen panel teknolojisiyle birlikte büyük ekran cihazlar gayet iyi.
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