Durdurulan HTC 10 için Nougat güncellemesi ne zaman devam edecek?

HTC hatırlayacağınız üzere yeni amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Ancak güncellemede yaşanan teknik sorunlar sonrasında, cihaz için güncellemenin durdurulduğu bilgisi gelmişti.

Şimdi aradan yaklaşık 1 hafta gibi bir süre geçti ve güncellemeyle ilgili yeni bilgi geldi.

HTC EMEA ürün ve hizmet direktörü Graham Wheeler, resmi Twitter hesabı üzerinden, güncellemenin dağıtımının birkaç gün içerisinde yeniden başlayacağını söyledi.