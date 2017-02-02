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Durdurulan 10 için si ne zaman devam edecek?

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 22:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 22:54
Etiketler:
htc HTC 10 Nougat Android 7.0 Nougat mobil yazılım güncelleme Graham Wheeler
Durdurulan HTC 10 için Nougat güncellemesi ne zaman devam edecek?

Yayınlandıktan kısa bir süre sonra durdurulan 10 için sinde son durum ne?

Emre Çetinkaya

hatırlayacağınız üzere yeni amiral gemisi modeli HTC 10 için Android 7.0 Nougat sini dağıtmaya başlamıştı. Ancak güncellemede yaşanan teknik sorunlar sonrasında, cihaz için güncellemenin durdurulduğu bilgisi gelmişti.

Şimdi aradan yaklaşık 1 hafta gibi bir süre geçti ve güncellemeyle ilgili yeni bilgi geldi.

HTC EMEA ürün ve hizmet direktörü Graham Wheeler, resmi Twitter hesabı üzerinden, güncellemenin dağıtımının birkaç gün içerisinde yeniden başlayacağını söyledi.
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Misafir Misafir

M9 için bu gün indirdim m10 sorunlu da m9 da sorunsuz mu yani.

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cevapla 02.02.2017 23:02
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