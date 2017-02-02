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Benchmark'ta listenen telefon da neyin nesi?

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Giriş Tarihi: 02.02.2017, 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 23:37
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy J7 Galaxy J7 gfxbench geekbench
Benchmark'ta listenen Samsung telefon da neyin nesi?

'un yeni cihazına ait bilgiler bir kez ortaya döküldü.

Hasan Uğur Nayır

, 2017 model modelini daha açıklamadı, fakat bu telefona ait özellikler birkaç hafta önce benchmark veritabanında çıkmıştı. Şimdi de cihaz tarafından tekrardan listelendi.

Test ve karşılaştırma platformunun verilerine göre yeni Galaxy J7'de 5.5 inç'lik 720p ekran, Exynos 7870 yonga seti, 2 GB RAM, 16 GB depolama alanı, 8 MP arka kamera, 5 MP selfie kamerası ve Android 7.0 işletim sistemi var. Exynos 7870'i biraz daha açacak olursak, bu çip 8 çekirdekli. 1.5 GHz'de çalışan Cortex-A53 çekirdekleri var. Grafik işlemcisi de Mali-T830.

İlginçtir ki, 'te geçen Galaxy J7 (2017) modelinde Snapdragon 625 çipi vardı. Muhtemelen telefonun farklı yonga setleriyle farklı modellerini göreceğiz. Operatörler tarafından satılacak özel bir model olabilir. FCC ve Bluetooth sertifikalarını da alan telefonun yakında satışa sunulması bekleniyor.
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