4500mAh pil ve 6GB RAM'li yeni telefon

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Redmi Pro 2, henüz resmen ortaya çıkmadı, ancak bazı broşürleri internete sızdırıldı. Haliyle bazı özellikleri de şimdiden biliniyor. Tabii bu sızıntılar gerçeği yansıtıyorsa.

Redmi Pro 2'de 6GB RAM ve 4500mAh pil yer alıyor. Performanslı ve uzun pil ömrü sunan bir telefonla karşı karşıya olabiliriz. Öte yandan, 4GB RAM'li model ve depolama tarafında da 64 ve 128GB'lık seçeneklerin olduğunu da görüyoruz.

Fiyatlar da sırasıyla kabaca 230 ve 260 dolar.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.