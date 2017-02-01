| Üye ol | 01 Şubat 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

, basın toplantısı için davetiye gönderdi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 01.02.2017, 16:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 16:30
Etiketler:
samsung Galaxy Tab S3 MWC 2017 mwc barcelona
Samsung, MWC 2017 basın toplantısı için davetiye gönderdi

Güney Koreli üretici 'da neler tanıtacak?

Hasan Uğur Nayır

Kısa süre önce 'un 'deki yıldızının Galaxy Tab S3 olacağı iddia edilmişti. Samsung, medyaya temelde bu dedikodunun doğru olduğunu kanıtlayan basın davetiyesini gönderdi.

Davetiyede yer alan görsel, dedikodularda ismini duyduğumuz Galaxt Tab S3 tableti işaret ediyor. Bu arada toplantı da 26 Şubat'ta gerçekleşecek.

Sızıntı benchmark verilerine göre Samsung 'te, Snapdragon 820 sistem çipi, 4 GB RAM, 32 GB ROM, 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera, 9.6 inç'lik 2048x1535 çözünürlüğünde ekran var. Ayrıca cihazın LTE ve WiFi modeli bulunuyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16559
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın