Samsung, MWC 2017 basın toplantısı için davetiye gönderdi

Hasan Uğur Nayır

Kısa süre önce Samsung'un MWC 2017'deki yıldızının Galaxy Tab S3 olacağı iddia edilmişti. Samsung, medyaya temelde bu dedikodunun doğru olduğunu kanıtlayan basın davetiyesini gönderdi.

Davetiyede yer alan görsel, dedikodularda ismini duyduğumuz Galaxt Tab S3 tableti işaret ediyor. Bu arada toplantı da 26 Şubat'ta gerçekleşecek.

Sızıntı benchmark verilerine göre Samsung Galaxy Tab S3'te, Snapdragon 820 sistem çipi, 4 GB RAM, 32 GB ROM, 5 MP ön kamera, 13 MP arka kamera, 9.6 inç'lik 2048x1535 çözünürlüğünde ekran var. Ayrıca cihazın LTE ve WiFi modeli bulunuyor.