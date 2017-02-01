Samsung Galaxy S8'in RAM ve depolama alanı değeri belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Samsung'un, Galaxy S8'i 29 Mart'ta duyurması ve 21 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor. Gerçi farklı iddialara göre cihaz 24-30 Nisan tarihleri arasında ilk olarak Kore'de çıkacak ve daha sonra diğer pazarlara gelecek. Her neyse, bugüne kadar pil değeri dahil olmak üzere S8 hakkında çok şey yazıldı çizildi. Bununla birlikte RAM ve depolama birimi ise gizemli kaldı.

Depolama birimi açısından şu ana kadar S8'de 32 ve 64 GB'lık seçenekler olduğu söylendi. Hatta 32 GB'ın yerini 64 GB'ın aldığı bile söylendi. Peki her şey sadece bu kadar mı? Yeni bir söylentiye göre 128 GB'lık S8 modeli de olacak. Doğal olarak bu telefonda microSD kart desteği de sunulacak. Yani bolca yerimiz var demek.

RAM değerine gelince, kaynağa bağlı olarak RAM'in 4, 6 veya 8 GB olabileceğini duyduk. Fakat yeni söylentide Galaxy S8'in, 4 ve 6 GB RAM'e sahip olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Temel model 4 GB RAM+64 GB ROM ile eşleşirken, diğer pahalı modelde ise 6 GB RAM+128 GB ROM olacaktır.

6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanına sahip S8 modeli kulağa hoş geliyor. Ancak başka bir kaynak Avrupa ve Amerika pazarında sadece 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimine sahip olan modelin çıkacağını iddia ediyor. 6 GB RAM'li üst seviye model ise normal modelden daha sonra Çin ve Güney Kore'de çıkacakmış.