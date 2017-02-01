| Üye ol | 01 Şubat 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

, 2017'de olacak mı? Cevap iddialarda saklı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 01.02.2017, 17:05 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 17:10
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Galaxy S8 Pro mwc MWC 2017
Samsung Galaxy S8, MWC 2017'de olacak mı? Cevap iddialarda saklı

2017 yaklaşırken dedikodu müzikalinden yeni şarkılar yükselmeye başladı.

Hasan Uğur Nayır

Birkaç gün önce, Mobil Bölüm Başkanı DJ Koh, Reuters'a, 'in 2017'de yer almayacağını söylemişti. Samsung'un dağıttı basın davetiyelerine de bakarsak, MWC'in yıldızı da Galaxy Tab S3 tablet olacak. Fakat S8'in etkinlikte tamamen olmayacağını düşünmeyin.

İleri sürülenlere göre, Samsung, basına kapalı olarak düzenleyeceği özel bir toplantıda Galaxy S8 ve S8 Pro'nun final modellerini iş ortaklarına ve üst düzey yöneticilere gösterecek. Aslında bu iddia daha önce de gündeme gelmişti. Yakın tarihli bir raporda, S8'in seri üretimden önce sınırlı sayıda üretilip, 'de gizli olarak gösterileceği belirtilmişti. Bu açıdan her iki iddia birbirini destekliyor.

Samsung Galaxy S8'in RAM ve depolama alanı değeri belli oldu
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(2 yorum)
46 46

olmasada olur hic problem degil.samsung bence .hic girmesin boyle fuarlara yakismiyo ambiansini bozuyo.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 18:58
Mustafa Mustafa

Yalnız haberin içerisinde yer alan dedikodu müzikalinden yeni şarkılar yükselmeye devam ediyor cümlesi mükemmel olmuş :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 18:53
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16560
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın