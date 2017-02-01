Samsung Galaxy S8, MWC 2017'de olacak mı? Cevap iddialarda saklı

Hasan Uğur Nayır

Birkaç gün önce, Samsung Mobil Bölüm Başkanı DJ Koh, Reuters'a, Galaxy S8'in MWC 2017'de yer almayacağını söylemişti. Samsung'un dağıttı basın davetiyelerine de bakarsak, MWC'in yıldızı da Galaxy Tab S3 tablet olacak. Fakat S8'in etkinlikte tamamen olmayacağını düşünmeyin.

İleri sürülenlere göre, Samsung, basına kapalı olarak düzenleyeceği özel bir toplantıda Galaxy S8 ve S8 Pro'nun final modellerini iş ortaklarına ve üst düzey yöneticilere gösterecek. Aslında bu iddia daha önce de gündeme gelmişti. Yakın tarihli bir raporda, S8'in seri üretimden önce sınırlı sayıda üretilip, MWC 2017'de gizli olarak gösterileceği belirtilmişti. Bu açıdan her iki iddia birbirini destekliyor.