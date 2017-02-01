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3T ile Mate 9 Pro nde!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 23:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 23:18
Etiketler:
huawei OnePlus OnePlus 3T Huawei Mate 9 Pro hız testi mobil karşılaştırma
OnePlus 3T ile Huawei Mate 9 Pro hız testinde!

Snapdragon 821'li 3T ile Kirin 960'lı Mate 9 Pro nde karşı karşıya geldi. Bakalım hangisi daha hızlı?

Emre Çetinkaya

Piyasadaki güçlü modeller birbirleriyle karşılaştırılmaya devam ediyor. Son olarak Android platformunun iki yeni güçlü modeli OnePlus 3T ile Huawei Mate 9 Pro, PhoneBuff'ın nde karşı karşıya geldi.

3T modelinde Qualcomm'un güçlü Snapdragon 821 yonga seti, Mate 9 Pro'da ise şirketin kendi yongası Kirin 960 var. Bunların yanı sıra iki cihazda da Android Nougat ve 6GB RAM bulunuyor.

Hangisi daha hızlı?

Yapılan testlerde Kirin 960'lı Mate 9 Pro'nun az bir farkla işlemleri daha hızlı yaptığını görebiliyoruz. Ancak 16 farklı uygulama cihazlarda sırasıyla çalıştırılırken ilk turu Mate 9 Pro'nun az farkla önde kapattığı ve ikinci turda ise 'nin Mate 9 Pro'ya tam 10 saniye fark attığı gözlerden kaçmıyor.

İşte o video;
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