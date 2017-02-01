OnePlus 3T ile Huawei Mate 9 Pro hız testinde!

Piyasadaki güçlü modeller birbirleriyle karşılaştırılmaya devam ediyor. Son olarak Android platformunun iki yeni güçlü modeli OnePlus 3T ile Huawei Mate 9 Pro, PhoneBuff'ın hız testinde karşı karşıya geldi.

OnePlus 3T modelinde Qualcomm'un güçlü Snapdragon 821 yonga seti, Huawei Mate 9 Pro'da ise şirketin kendi yongası Kirin 960 var. Bunların yanı sıra iki cihazda da Android Nougat ve 6GB RAM bulunuyor.

Hangisi daha hızlı?

Yapılan testlerde Kirin 960'lı Mate 9 Pro'nun az bir farkla işlemleri daha hızlı yaptığını görebiliyoruz. Ancak 16 farklı uygulama cihazlarda sırasıyla çalıştırılırken ilk turu Mate 9 Pro'nun az farkla önde kapattığı ve ikinci turda ise OnePlus 3T'nin Mate 9 Pro'ya tam 10 saniye fark attığı gözlerden kaçmıyor.

İşte o video;