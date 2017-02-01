| Üye ol | 01 Şubat 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

'nun yeni oyunu yolda, ise ertelendi!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 01.02.2017, 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 14:00
Etiketler:
Tatsumi Kimishima nintendo mobil mobil oyunu Super Mario Run Animal Crossing Fire Emblem: Heroes
Nintendo'nun yeni mobil oyunu yolda, Animal Crossing ise ertelendi!

ile oyun pazarına büyüleyici bir giriş yapan 'nun yeni oyunu yarın yayınlanacak.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz yılın son ayında iOS kullanıcıları için yayınlanan Super Mario Run oyunu adeta bir fenomen olmuştu. Bu ilgiden oldukça memnun olan Nintendo'nun artık her yıl 2, 3 oyun piyasaya sunacağı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz gün finansal sonuçlarının yanında Super Mario Run'ın güncel rakamlarını paylaşan 'nun 2017'de piyasaya sunacağı mobil oyunlarla ilgili yol haritası gün yüzüne çıktı.

Reuters'in haberine göre Nintendo, Fire Emblem: Heroes adlı yeni nu 2 Şubat yani yarın itibarıyla iOS ve Android için yayınlayacak. Bunun yanı sıra diğer beklenen oyun Animal Crossing ise ertelenmiş. Bu oyunun Nisan ayından önce piyasaya sunulması beklenmiyor.

Diğer taraftan şirketin üçüncü oyununun yılın sonlarında piyasaya sunulacağı belirtilirken oyun hakkında bilgi verilmedi. Şirketin Başkanı Tatsumi Kimishima ise, her yıl 2, 3 mobil oyun çıkarma planlarını yeniden dile getirdi.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16556
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın