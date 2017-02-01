Nintendo'nun yeni mobil oyunu yolda, Animal Crossing ise ertelendi!

Geçtiğimiz yılın son ayında iOS kullanıcıları için yayınlanan Super Mario Run oyunu adeta bir fenomen olmuştu. Bu ilgiden oldukça memnun olan Nintendo'nun artık her yıl 2, 3 mobil oyun piyasaya sunacağı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz gün finansal sonuçlarının yanında Super Mario Run'ın güncel rakamlarını paylaşan Nintendo'nun 2017'de piyasaya sunacağı mobil oyunlarla ilgili yol haritası gün yüzüne çıktı.

Reuters'in haberine göre Nintendo, Fire Emblem: Heroes adlı yeni mobil oyununu 2 Şubat yani yarın itibarıyla iOS ve Android için yayınlayacak. Bunun yanı sıra diğer beklenen oyun Animal Crossing ise ertelenmiş. Bu oyunun Nisan ayından önce piyasaya sunulması beklenmiyor.

Diğer taraftan şirketin üçüncü oyununun yılın sonlarında piyasaya sunulacağı belirtilirken oyun hakkında bilgi verilmedi. Şirketin Başkanı Tatsumi Kimishima ise, her yıl 2, 3 mobil oyun çıkarma planlarını yeniden dile getirdi.