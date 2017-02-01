Huawei'nin sır gibi sakladığı telefon ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Geekbench'te yeni bir Huawei telefon bulundu. Huawei WAS-LX1A adıyla listelenen telefonda 8 çekirdekli 1.71 GHz'de çalışan Kirin 655 sistem çipi ve 4 GB RAM var.

Buna ek olarak karşılaştırma listesinde telefonun Android 7.0 işletim sistemiyle çalıştığı görülüyor. Hiçbir teyit, doğrulama olmamasına rağmen söz konusu telefonun Huawei P10 Lite olduğu söyleniyor.

Cihazın geri kalan özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi yok.