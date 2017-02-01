Elveda iPhone 5 ve iPhone 5c

Hasan Uğur Nayır

2013'te Apple, iPhone 5s'in 64-bit uygulamaları destekleyen ilk akıllı telefon olduğunu açıkladı. Şirket uygulamaların 64-bit mimaride çalışacak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtmişti. O sırada geliştiriciler uygulamalarını güncellediler veya aynen bıraktılar. Daha sonra App Store'da uygulamaların kullanıma sunulması için 64-bit desteğinin gerekli olduğu duyuruldu. Özetle Apple'ın uygulama konusundaki tutumu bu şekilde.

Şu anda App Store portföyünde eski uygulamalardan bazıları 64-bit değil. iOS 10.3 beta sürümünde 32-bitlik uygulamayı açmaya çalışınca, "Bu uygulama gelecekteki iOS sürümüyle çalışmaz. Uygulama uyumluğunun iyileştirilmesi ve güncellemesi gerekiyor" uyarı mesajı çıkıyor.

Apple büyük bir güncelleme için önemli olan bu değişikliği yüksek ihtimalle rezerve etmiş halde. Toparlayacak olursak, iOS 11, iPhone 5, iPhone 5c ve diğer eski 32-bit mimarili iOS cihazlar için çıkmayacak. Mantıklı bir adım, iOS 10 zaten iPhone 4s için çıkmamıştı. Listeden elenecek yeni isimler de iPhone 5 ve 5c olacak. Tabii ki eski iPad ve iPod touch modellerini de listeye eklemek lazım.