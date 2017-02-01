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Elveda ve

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 11:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 11:10
Etiketler:
apple iOS 11 iphone 5 iphone 5c iphone 5s iphone 4s iOS
Elveda iPhone 5 ve iPhone 5c

Şirketin stratejisi iyice belli oldu. Eğer 32-bit eski bir uygulamanız varsa güncellemeniz iyi olur.

Hasan Uğur Nayır

2013'te , s'in 64-bit uygulamaları destekleyen ilk akıllı telefon olduğunu açıkladı. Şirket uygulamaların 64-bit mimaride çalışacak şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtmişti. O sırada geliştiriciler uygulamalarını güncellediler veya aynen bıraktılar. Daha sonra App Store'da uygulamaların kullanıma sunulması için 64-bit desteğinin gerekli olduğu duyuruldu. Özetle Apple'ın uygulama konusundaki tutumu bu şekilde.

Şu anda App Store portföyünde eski uygulamalardan bazıları 64-bit değil. 10.3 beta sürümünde 32-bitlik uygulamayı açmaya çalışınca, "Bu uygulama gelecekteki iOS sürümüyle çalışmaz. Uygulama uyumluğunun iyileştirilmesi ve güncellemesi gerekiyor" uyarı mesajı çıkıyor.

Apple büyük bir güncelleme için önemli olan bu değişikliği yüksek ihtimalle rezerve etmiş halde. Toparlayacak olursak, , iPhone 5, iPhone 5c ve diğer eski 32-bit mimarili iOS cihazlar için çıkmayacak. Mantıklı bir adım, iOS 10 zaten için çıkmamıştı. Listeden elenecek yeni isimler de iPhone 5 ve 5c olacak. Tabii ki eski iPad ve iPod touch modellerini de listeye eklemek lazım.
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