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'in yeni render görselleri yayınlandı

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 12:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 12:27
Etiketler:
samsung Galaxy S8 galaxy S8 evleaks Evan Blass Benjamin Geskin
Samsung Galaxy S8'in yeni render görselleri yayınlandı

Yeni telefonun detayları daha fazla belli oluyor.

Hasan Uğur Nayır

Uzun zaman önce sızıntı ustası veya bildiğimiz adıyla , 'in basın görselini paylaşmıştı. Şimdi de Evleaks'in sızıntısına benzeyen bir dizi yeni render görseli ortaya çıktı.

Bu sızıntılar ise konsept tasarımcı tarafından yayınlandı. Görsellerde Geskin'in parmağı var. Infinity Display olarak adlandırılan ekran, Bixby düğmesi ve arka tarafta yer alan parmak izi okuyucu dikkat çeken noktalar.

Evleaks'in sızıdırlmış görrsellerine dayandığı için ayrıntılar daha doğru biçimde belli. Bixby düğmesi sağ tarafta. Kullanıcılar 'un yeni akıllı yardımcısını etkinleştirmek için bu düğmeyi kullanacak. Raporlar bu şekilde olduğunu iddia ediyor.

Tüm detayları ise Samsung'un özel etkinliğinde öğreneceğiz. Söylenenlere göre Koreli üretici, 'i 29 Mart'ta tanıtacak.
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