Samsung Galaxy S8'in yeni render görselleri yayınlandı

Hasan Uğur Nayır

Uzun zaman önce sızıntı ustası Evan Blass veya bildiğimiz adıyla Evleaks, Galaxy S8'in basın görselini paylaşmıştı. Şimdi de Evleaks'in sızıntısına benzeyen bir dizi yeni render görseli ortaya çıktı.

Bu sızıntılar ise konsept tasarımcı Benjamin Geskin tarafından yayınlandı. Görsellerde Geskin'in parmağı var. Infinity Display olarak adlandırılan ekran, Bixby düğmesi ve arka tarafta yer alan parmak izi okuyucu dikkat çeken noktalar.

Evleaks'in sızıdırlmış görrsellerine dayandığı için ayrıntılar daha doğru biçimde belli. Bixby düğmesi sağ tarafta. Kullanıcılar Samsung'un yeni akıllı yardımcısını etkinleştirmek için bu düğmeyi kullanacak. Raporlar bu şekilde olduğunu iddia ediyor.

Tüm detayları ise Samsung'un özel etkinliğinde öğreneceğiz. Söylenenlere göre Koreli üretici, Galaxy S8'i 29 Mart'ta tanıtacak.