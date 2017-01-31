| Üye ol | 31 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

, 'in yanında kablosuz '' kulaklığını tanıtacak

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 31.01.2017, 11:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 11:57
Etiketler:
samsung apple kablosuz kulaklık Samsung Level AirPods Galaxy S8
Samsung, Galaxy S8'in yanında kablosuz 'Samsung Level' kulaklığını tanıtacak

Gelen raporlara göre , yeni kablosuz kulaklığını etkinliğinde duyuracak. Kablosuz kulaklık 'a rakip olacak.

Emre Çetinkaya

Samsung ile Apple'ın arasındaki rekabet hızını kaybetmeden devam ediyor. Teknolojinin birçok alanında rekabet eden iki dev şu sıralar ise alanında çekişiyor. Geçtiğimiz iPhone etkinliğiyle birlikte duyurulan ve çok ses getiren kablosuz kulaklık AirPods ile ses getiren 'a cevap ise pek gecikmeyecek gibi görünüyor.

İlgili: Samsung Galaxy S8'in basın görseli sızdı!

Gelen raporlara göre Samsung, Mart ayında düzenleyeceği Galaxy S8 etkinliğinde bir de kablosuz kulaklık duyuracak. Yeni duyurulacak olan kablosuz Samsung Level kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine ve Avrupa'da 139 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Kırmızı, yeşil, siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacak olan kulaklık şimdiden merak uyandırmayı başardı. Cihazla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16537
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın