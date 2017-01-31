Samsung, Galaxy S8'in yanında kablosuz 'Samsung Level' kulaklığını tanıtacak

Samsung ile Apple'ın arasındaki rekabet hızını kaybetmeden devam ediyor. Teknolojinin birçok alanında rekabet eden iki dev şu sıralar ise kablosuz kulaklık alanında çekişiyor. Geçtiğimiz iPhone etkinliğiyle birlikte duyurulan ve çok ses getiren kablosuz kulaklık AirPods ile ses getiren Apple'a cevap ise pek gecikmeyecek gibi görünüyor.

Gelen raporlara göre Samsung, Mart ayında düzenleyeceği Galaxy S8 etkinliğinde bir de kablosuz kulaklık duyuracak. Yeni duyurulacak olan kablosuz Samsung Level kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine ve Avrupa'da 139 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Kırmızı, yeşil, siyah ve gümüş renk seçeneklerine sahip olacak olan kulaklık şimdiden merak uyandırmayı başardı. Cihazla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.