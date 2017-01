Razer, Nextbit'i satın aldı, akıllı telefon işine giriyor!

Bilgisayar oyuncuları için yüksek kalitede ekipmanlar üretmek amacıyla kurulan Razer, yeni işlere adımını atıyor. Razer bugün, Nextbit Robin adlı ünlü girişimiyle tanınan Nextbit'i satın aldığını duyurdu. Bu satın almanın detayları henüz açıklanmadı.

İlk olarak Nextbit Robin adlı bulut-merkezli akıllı telefon modeliyle adını duyuran Nextbit, bu girişimiyle Kickstarter'da 1.3 milyon dolar fon toplamıştı. Bu telefon "depolama alanı asla bitmeyecek" şeklinde lanse edilmişti.

Nextbit'in eski HTC ve Android çalışanları tarafından kurulduğu biliniyor. Yani ekip akıllı telefon alanında deneyimli.

Razer'ın bu satın alması ise, şirketin akıllı telefon işine gireceği şeklinde yorumlandı. Zaten Razer, CES 2017'de tanıttığı etkileyici prototipleriyle ses getirmeyi başarmıştı.

Nextbit is joining the @Razer family! Now we'll have more resources for more exciting (rebellious) projects. https://t.co/rC6Oww7TMO pic.twitter.com/HJScaIlVfS