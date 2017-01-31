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, Nextbit'i satın aldı, akıllı telefon işine giriyor!

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 16:52 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 17:08
Etiketler:
razer satın alma mobil kurumsal Nextbit Robin donanım
Razer, Nextbit'i satın aldı, akıllı telefon işine giriyor!

Bilgisayar ları üreten , bugün Nextbit'i satın aldığını duyurdu.

Emre Çetinkaya

Bilgisayar oyuncuları için yüksek kalitede ekipmanlar üretmek amacıyla kurulan Razer, yeni işlere adımını atıyor. bugün, Nextbit Robin adlı ünlü girişimiyle tanınan Nextbit'i satın aldığını duyurdu. Bu nın detayları henüz açıklanmadı.

İlk olarak Nextbit Robin adlı bulut-merkezli akıllı telefon modeliyle adını duyuran Nextbit, bu girişimiyle Kickstarter'da 1.3 milyon dolar fon toplamıştı. Bu telefon "depolama alanı asla bitmeyecek" şeklinde lanse edilmişti.

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Nextbit'in eski HTC ve Android çalışanları tarafından kurulduğu biliniyor. Yani ekip akıllı telefon alanında deneyimli.

Akıllı telefon işine mi giriyor?

Razer'ın bu satın alması ise, şirketin akıllı telefon işine gireceği şeklinde yorumlandı. Zaten Razer, CES 2017'de tanıttığı etkileyici prototipleriyle ses getirmeyi başarmıştı.

Bakalım bu satın almanın ardından neler çıkacak?
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