Nokia P1 konsepti üst sınıf telefonun birinci sınıf tasarımını sergiliyor

Hasan Uğur Nayır

Nokia'nın yaklaşmakta olan MWC 2017'de yeni telefonlarını açıklaması bekleniyor. Tabii ki en çok merak edilen telefon ise üst segment olan Nokia P1.

Daha önce söylentileri ve sızıntıları ele alarak gerçekçi tasarımlar hazırlayan Concept Creator, yeni çalışmasında Nokia P1 konseptini ortaya çıkardı. Hazırlanan videoda cihazın özellikleri hakkında çok detaylı bilgi içermiyor, fakat telefonun nasıl tasarıma sahip olabileceği hakkında fikir veriyor.

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Söylentilere göre Nokia P1'de, 5.3 inç'lik quad HD IGZO ekran, Snapdragon 835 sistem çipi, 6 GB RAM, 256 GB ROM, 22.3 MP'lik ana kamera, USB-C portu, 3500 mAh pil ve Android 7.0 (7.1.1 de olabilir) işletim sistemi var. Tabii ki tüm detaylar MWC 2017'de açığa çıkacak.