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konsepti üst sınıf telefonun birinci sınıf tasarımını sergiliyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 16:04 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 16:08
Etiketler:
Nokia P1 nokia android google Android 7.1.1 Android 7.0 snapdragon qualcomm Snapdragon 835
Nokia P1 konsepti üst sınıf telefonun birinci sınıf tasarımını sergiliyor

Bu konsept söylentilerdeki cihazın nasıl olduğunu ortaya koyuyor.

Hasan Uğur Nayır

'nın yaklaşmakta olan MWC 2017'de yeni telefonlarını açıklaması bekleniyor. Tabii ki en çok merak edilen telefon ise üst segment olan .

Daha önce söylentileri ve sızıntıları ele alarak gerçekçi tasarımlar hazırlayan Concept Creator, yeni çalışmasında Nokia P1 konseptini ortaya çıkardı. Hazırlanan videoda cihazın özellikleri hakkında çok detaylı bilgi içermiyor, fakat telefonun nasıl tasarıma sahip olabileceği hakkında fikir veriyor.

Oynatıcının çalışmaması durumunda alternatif link olarak buraya tıklayabilirsiniz.

Söylentilere göre Nokia P1'de, 5.3 inç'lik quad HD IGZO ekran, 835 sistem çipi, 6 GB RAM, 256 GB ROM, 22.3 MP'lik ana kamera, USB-C portu, 3500 mAh pil ve 7.0 (7.1.1 de olabilir) işletim sistemi var. Tabii ki tüm detaylar MWC 2017'de açığa çıkacak.
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Ismail Ismail

Çıksın, Nokia alınır.

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cevapla 31.01.2017 17:23
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