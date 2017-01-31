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'nin yeni i göründü

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 12:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 12:04
Etiketler:
LG Watch Style akıllı saat saat lg render görseller Android Wear Android Wear 2.0
LG'nin yeni akıllı saati LG Watch Style göründü

Twitter'da paylaştığı sızıntı haberlerle adından söz ettiren Even Blass (@evleaks), yine iş başında.

Mahmut Saral

Aşağıda gördüğünüz in LG'nin Android Wear 2.0 işletim sistemli yeni ine ait olduğu iddia ediliyor. LG Watch Style isimli , gerçekten de şık görünüyor. Gümüş ve altın olmak üzere iki renk seçeneği bulunan ürünün şubat ayı itibarıyla teknolojiseverlerle buluşması muhtemel.
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