LG'nin yeni akıllı saati LG Watch Style göründü

Aşağıda gördüğünüz render görsellerin LG'nin Android Wear 2.0 işletim sistemli yeni akıllı saatine ait olduğu iddia ediliyor. LG Watch Style isimli saat, gerçekten de şık görünüyor. Gümüş ve altın olmak üzere iki renk seçeneği bulunan ürünün şubat ayı itibarıyla teknolojiseverlerle buluşması muhtemel.
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