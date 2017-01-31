iPhone 8, suya ve toza daha dayanıklı olacak

Hasan Uğur Nayır

iPhone 8 dedikoduları Apple'ın üstüne karabulut gibi çökmüş halde. Dört bir yandan, farklı kaynaklardan yeni nesil cihazla alakalı söylentiler yükseliyor. Taptaze bir rapor Apple'ın, iPhone 8'de dayanıklılık derecesini arttıracağını ileri sürdü.

İsimsiz tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, yeni iPhone'larda (Yine üç farklı modelden söz edilmiş) suya ve toza dayanıklılık derecesini arttıracak. Kaynak, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın IP67 sertifikasyonuna sahip olduğunu, ancak 2017 model iPhone'ların ise IP68'e sahip olacağını söyledi. Özetle suya ve toza daha dayanıklı olacaklar. Bunun dışında raporda telefonlarla ilgili başka bir ayrıntı verilmemiş.

Bazı analistlerin öngörü raporlarına ve bir takım iddialara göre Apple bu sene iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve üst düzey yeni bir iPhone modeli çıkaracak. Söylentilerde 7s ve 7s Plus'ta ekran teknolojinin piyasadaki iPhone'larla aynı olacağı belirtilirken, premium olarak adlandırılan iPhone'da ise OLED panel olacağı ileri sürülüyor.