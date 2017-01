iPhone 7 Plus, önceki Plus modellere fark attı!

Apple'ın iPhone 7 Plus modelinin göre daha fazla kameraya, pile ve RAM'e sahip olmasında dolayı iPhone 7'den çok daha fazla ilgi gördüğünü biliyorduk. Bu durum tabii ki satış konusunda iPhone 7 modelini geçmesini sağlamasa da önceki "Plus" modellerle karşılaştırıldığında ciddi bir fark atmış gibi görünüyor.

Bugün The Wall Street Journal'in raporlarına göre Apple, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 24 milyon "Plus" iPhone satışı gerçekleştirmiş. Önceki yılın aynı döneminde ise 15.5 milyon "Plus" iPhone satışı yapılmış. Aynı dönemde genel iPhone satışlarında da ufak bir artış söz konusu.

Hem "Plus" model satışlarındaki bu artışın hem de genel iPhone satışlarındaki artışın sebebi olarak iPhone 7 Plus modeli gösteriliyor.

Peki sizin tercihiniz hangisi oldu? iPhone 7 mi iPhone 7 Plus mı?