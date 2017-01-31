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'ye imkanı kalmadı!

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 12:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 12:45
Etiketler:
apple mobil yazılım iOS 10.2 güncelleme geri dönüş iOS 10.2.1
iOS 10.2'ye geri dönüş imkanı kalmadı!

, iOS 10.3 sinin betalarını paylaşmaya başladı ve bugün itibarıyla 'ye ü kapattı.

Emre Çetinkaya

Kullanıcılarının her zaman en güncel iOS sürümünü kullanmasını isteyen ve bunun için çalışmalar yürüten , eski sürümlere yolunu kapatmaya devam ediyor.

Son olarak iOS 10.2.1 güncellemesini tüm kullanıcıları için yayınlayan ve geliştiriciler için de iOS 10.3'ün betalarını paylaşmaya başlayan Apple, bugün itibarıyla önceki iOS 10.2 sürümüne geri dönüşleri kapattı.

İlgili: iOS 10.3 güncellemesi iPhone'ları hızlandırıyor!

Yani artık .1 sini yükleyen kullanıcılar iOS 10.2'ye geçiş yapamayacaklar.

Apple ayrıca tvOS 10.1 sürümüne geri dönüşü de kapattı.
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