iOS 10.2'ye geri dönüş imkanı kalmadı!

Kullanıcılarının her zaman en güncel iOS sürümünü kullanmasını isteyen ve bunun için çalışmalar yürüten Apple, eski sürümlere geri dönüş yolunu kapatmaya devam ediyor.

Son olarak iOS 10.2.1 güncellemesini tüm kullanıcıları için yayınlayan ve geliştiriciler için de iOS 10.3'ün betalarını paylaşmaya başlayan Apple, bugün itibarıyla önceki iOS 10.2 sürümüne geri dönüşleri kapattı.

Yani artık iOS 10.2.1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar iOS 10.2'ye geçiş yapamayacaklar.

Apple ayrıca tvOS 10.1 sürümüne geri dönüşü de kapattı.