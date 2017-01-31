Galaxy S8 ve S8 Plus'ın pil değerleri belli oldu!

Samsung'un yeni üst seviye akıllı telefon modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Cihazların Mart ayının sonundaki tanıtım etkinliği yaklaşırken bugün Galaxy S8 modellerinin pil değerleri gün yüzüne çıktı.

Galaxy S8'ler için pilleri sağlayacak olan Samsung SDI'dan gelen raporlara göre, Galaxy S8'lerin pil değerleri, Galaxy S7'lerden daha büyük olacak.

Belirtilene göre Galaxy S8, 3,250mAh değerinde pile, Galaxy S8 Plus ise 3,750mAh değerinde pile sahip olacak. S7'nin 3,000mAh ve S7 edge'in ise 3,600mAh pile sahip olduğunu hatırlatalım.

Öte yandan bu pillerin Galaxy S8'lerde daha büyük olacak olan (5.8 inç ve 6.2 inç) ekranları besleyecek.

Son olarak Galaxy S8'lerde olacak olan Snapdragon 835 yonga seti, Snapdragon 820'ye göre daha fazla pil verimliliği sunuyor.