| Üye ol | 31 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

ve S8 Plus'ın değerleri belli oldu!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 31.01.2017, 17:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 17:25
Etiketler:
samsung mobil Galaxy S8 Galaxy S8 Plus pil pil değeri akıllı telefon
Galaxy S8 ve S8 Plus'ın pil değerleri belli oldu!

'un yeni modelleri ve 'ın değerleri gün yüzüne çıktı.

Emre Çetinkaya

'un yeni üst seviye modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Cihazların Mart ayının sonundaki tanıtım etkinliği yaklaşırken bugün modellerinin değerleri gün yüzüne çıktı.

Galaxy S8'ler için pilleri sağlayacak olan Samsung SDI'dan gelen raporlara göre, Galaxy S8'lerin pil değerleri, Galaxy S7'lerden daha büyük olacak.

İlgili: Samsung Galaxy S8'in yeni render görselleri yayınlandı

Belirtilene göre Galaxy S8, 3,250mAh değerinde pile, Galaxy S8 Plus ise 3,750mAh değerinde pile sahip olacak. S7'nin 3,000mAh ve S7 edge'in ise 3,600mAh pile sahip olduğunu hatırlatalım.

Öte yandan bu pillerin Galaxy S8'lerde daha büyük olacak olan (5.8 inç ve 6.2 inç) ekranları besleyecek.

Son olarak Galaxy S8'lerde olacak olan Snapdragon 835 yonga seti, Snapdragon 820'ye göre daha fazla pil verimliliği sunuyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16548
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın