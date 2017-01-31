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, pil canavarı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 17:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 17:08
Etiketler:
asus Asus Zenfone 3s Max Zenfone 3s Max Zenfone 3s
Asus, pil canavarı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

Bu telefonda kaç mAh değerinde pil var? Diğer özellikleri nedir?

Hasan Uğur Nayır

gelecek hafta 'ı resmi olarak tanıtmaya hazırlanıyor. Gadgets.ndtv.com sitesinin haberine göre ZC521TL model numaralı telefon, 7 Şubat tarihinde Hindistan'da düzenlenecek olan etkinlik dahilinde resmiyete kavuşacak. Cihaz hem online olarak hem de diğer kanallar vasıtasıyla satın alınabilecek.

Max'ın en dikkat çekici yanı 5000 mAh pile sahip olması. Bununla birlikte telefonda 5.2 inç'lik 1280x720 çözünürlüğünde ekran, MediaTek MT6750 sistem çipi, 3 GB RAM, 32 GB ROM, 13 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Kutudan Android 7.0 Nougat'la çıkacak olan telefonda parmak izi okuyucu da ihmal edilmemiş.
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