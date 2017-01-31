Apple, İran merkezli uygulamaları mağazadan kaldırıyor!

Bugün gelen raporlar İran'daki Apple kullanıcılarının hiç hoşuna gitmeyecek. İran merkezli kaynak TechRasa'nın haberine göre Apple, App Store'dan İran merkezli uygulamaları kaldırmaya başladı. Bu anlamda İran merkezli e-ticaret platformu DigiKala'nın uygulamasının platformdan kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan bazı kullanıcılar bu hamlenin ardında politik nedenler olduğunu iddia etseler de durum aslında böyle değil. TheNextWeb'de yer alan habere göre Apple'ın bu hamlesinin ardında ABD'nin ticaret yasalarından kaynaklanan kısıtlamalar yatıyor.

Belirtilene göre ABD'nin ulusal yasalarını ihlal ettikleri için İran'daki geliştiricilerin ya da İran'da iş yapanların uygulamaları uygulama mağazasına kabul edilmeyecek. Bunun mevcut hükümet ve eylemleriyle hiçbir ilgisinin olmadığı da ekleniyor.

Son olarak hala konunun detayının bilinmediğini aktaralım. Temelde ticaret yasaları olduğu söylense de özellikle hangi yasaların hangi şekilde ihlal edildiği belirtilmemiş.

Şu anda platforma uygulama yüklemek isteyen İranlı geliştiriciler, "İran bölgesinde erişilebilen bir App Store bulunmuyor. İran merkezli uygulamalar İran'a yönelik yaptırımlara aykırı oldukları için App Store'da tutulamıyor." tarzında bir uyarıyla karşılaşıyorlar.

85 milyon nüfuslu İran'da yaklaşık 6 milyon iPhone kullanıcısı olduğu biliniyor.