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duyuruldu, indirilmeye sunuluyor

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 11:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 11:45
Etiketler:
Android 7.1.2 Nougat güncelleme mobil yazılım google yayınlandı
Android 7.1.2 Nougat duyuruldu, indirilmeye sunuluyor

bugün yeni sini duyurdu. Güncelleme, public betası bugün yayınlanacak.

Emre Çetinkaya

Şu sıralar üst seviye akıllı telefon modelleri birer birer Android 7.0 Nougat sine kavuşurken bugün yeni Nougat sürümü Android 7.1.2'yi duyurdu. Belirtilene göre 'ın public betası ise bugün yayınlanacak.

Bu güncellemenin Android Beta Programı'na kayıtlı Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ve Pixel C cihazları için bugün yayınlanacağını belirtelim. Şirketten yapılan açıklamaya göre Nexus 6P cihazı için ise yakında yayınlanacak.

Öte yandan bir ara sürüm olan Android 7.1.2 Nougat'ın çok fazla yenilikle gelmesini herhalde kimse beklemiyordur. Görünüşe göre iyileştirmelere ddaklanan yeni güncelleme, hataları düzeltiyor, gerekli optimizasyonları yapıyor ve operatörler ve kullanıcılar için az sayıda geliştirme sunuyor.

Son olarak güncellemenin final sürümünün yukarıdaki cihazlar için birkaç ay içerisinde yayınlanmasını beklediğimizi de söyleyelim.
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ula gardas gm5 plus var hala 7.0 da .7.1 hala hayal yani bide saf android hikayesi ...

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cevapla 31.01.2017 13:30
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