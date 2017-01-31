5.7-inç 4K ekran, 8GB RAM'li akıllı telefon: Meizu Pro 7

Bundan 10 sene önce PC'lerde olmayan donanımsal özellikler artık cebe giriyor. Donanım üretimine "nano" teknolojinin de girmesiyle birlikte gerçekten çok küçük alanlara çok yüksek işlem gücünü sığdırabilir oldular. Son olarak Meizu'nun yeni üst seviye akıllı telefonu için telaffuz edilen donanımsal özellikler şu an üreticilerin bu anlamda geldikleri noktayı çok canlı bir şekilde gösteriyor.

Bugün Çinli kaynaklardan gelen raporlara göre Meizu Pro 7 modeli, 5.7-inç 3,840x2,160 piksel (4K) dokunmatik ekranla geliyor. Ekranın 10,000:1 kontrast oranına, NTSC renk gamutunun %153'ünü kapladığını ve 1,800-nit parlaklığı desteklediğini belirtelim.

Bunun yanı sıra cihazın ana kamerasında 1.4um piksel ve 10-LED flaş dizili 12 MP Sony IMX362 sensörüne yer verilmiş. Gücünü ise MediaTek'in Helio X30 yongasından alması beklenen cihazın kasası titanyum olacak.

3 modeli olacak

Ayrıca belirtilene göre Meizu Pro 7'nin üç farklı modeli olacak. Giriş seviye modeli 4GB RAM ve 64GB dahili hafızaya, sonraki 6GB RAM ve 128GB dahili hafızaya ve sonuncusu ise 8GB RAM ve 128GB dahili hafızaya sahip olacak. Cihazların fiyatları ise sırasıyla, 479 dolar, 523 dolar ve 552 dolar olacak.

Meizu Pro 7 hakkında düşünceleriniz neler?