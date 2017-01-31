4K ekranlı Meizu Pro 7'nin kanlı canlı fotoğrafı sızdırıldı

Hasan Uğur Nayır

Dün Meizu Pro 7'nin muhteşem özelliklerine değinmiştik. Telefonun 4K ekran ve titanyum kasayla birlikte geleceği söyleniyor. Bugün ise yepyeni bir sızıntı var.

PriceRaja, Meizu Pro 7'ye ait olduğunu iddia ettiği fotoğraf yayınladı. Fotoğraf düşük çözünürlüklü, ancak telefonun iki tarafının kavisli olduğu belli. Sol tarafta menü eklenmiş, yüksek ihtimalle bu kenar çubuğu menüsü sık kullanılan uygulamaları listeliyor. Bir de ana ekran düğmesi var, parmak izi tarayıcı düğme içine gömülmüş olabilir.

Telefonun 4,6 ve 8 GB RAM'li (Depolama alanları da buna göre değişiyor) üç model olarak çıkacağına dair rivayetler var. Gerçi 8 GB RAM halen şüpheli durumda. Meizu'nun ğst seviye telefonlarını çıkarma zamanlaması takiben biliniyor. Bu nedenle şirketin nisan veya haziran ayları arasında etkinlikle Pro 7'yi tanıtması bekleniyor.