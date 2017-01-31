| Üye ol | 31 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

4K ekranlı 'nin kanlı canlı ı sızdırıldı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 31.01.2017, 16:44 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 16:49
Etiketler:
meizu Meizu Pro 7 Pro 7 android google sızıntı fotoğraf
4K ekranlı Meizu Pro 7'nin kanlı canlı fotoğrafı sızdırıldı

Özellikleriyle dudak uçuklatan 'den görsel geldi.

Hasan Uğur Nayır

Dün 'nin muhteşem özelliklerine değinmiştik. Telefonun 4K ekran ve titanyum kasayla birlikte geleceği söyleniyor. Bugün ise yepyeni bir var.

PriceRaja, 'ye ait olduğunu iddia ettiği yayınladı. Fotoğraf düşük çözünürlüklü, ancak telefonun iki tarafının kavisli olduğu belli. Sol tarafta menü eklenmiş, yüksek ihtimalle bu kenar çubuğu menüsü sık kullanılan uygulamaları listeliyor. Bir de ana ekran düğmesi var, parmak izi tarayıcı düğme içine gömülmüş olabilir.

Telefonun 4,6 ve 8 GB RAM'li (Depolama alanları da buna göre değişiyor) üç model olarak çıkacağına dair rivayetler var. Gerçi 8 GB RAM halen şüpheli durumda. Meizu'nun ğst seviye telefonlarını çıkarma zamanlaması takiben biliniyor. Bu nedenle şirketin nisan veya haziran ayları arasında etkinlikle Pro 7'yi tanıtması bekleniyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16545
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın