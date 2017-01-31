108 tane iPhone SE ile jenga oynamak!

Jenga adlı oyunu biliyor musunuz. Keyifli bir zeka, fiziksel beceri ve dikkat oyunu olan jenga, genelde 54 tahta blokla oynanıyor. Kuzey, güney yönlü birbirine paralel dizilen 3 blok tahtanın üzerine doğu batı yönlü 3 blok tahtanın koyulması ile 18 katlı bir tahta bloktan oluşan jenga'da sırayla ve tek elle alttaki tahta bloklar çekilir ve üst kata koyulur ve blok yıkılana kadar bu böyle devam eder.

Peki bu oyunu akıllı telefonlarla oynamayı denemiş miydiniz? Sizi bilmiyoruz ancak Unbox Therapy adlı Youtube kanalında geçtiğimiz günlerde tam olarak 108 tane iPhone SE modeline bambu kılıf takılmış ve jenga oynamaya çalışılmış.

Bakalım ortaya nasıl görüntüler çıkmış? İşte video;