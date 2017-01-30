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'de VoWifi dönemi başladı! VoWifi nedir?

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 18:11 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 18:24
Etiketler:
Turkcell şebeke mobil gsm VoWIFI Voice Over WiFi
Turkcell'de VoWifi dönemi başladı! VoWifi nedir?

, (VoWifi) teknolojisini iPhone kullanıcıları için kullanıma sundu. Peki bu teknoloji ne işe yarıyor?

Emre Çetinkaya

Ülkemizdeki operatörleri birer birer Voice Over LTE teknolojisini kullanıcılarının kullanımına sunarken şimdi ise sıra Voice Over WiFi (VoWifi) teknolojisine gelmiş gibi görünüyor.

Turkcell, ülkemizdeki iPhone kullanıcıları için VoWifi teknolojisini sunduğunu duyurdu. Belirtilene göre ülkemizdeki iPhone 7/7 Plus, iphone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus ve iPhone SE kullanan kullanıcıları bu teknolojiyi kullanabiliyorlar.

VoWifi teknolojisi nedir?

VoWifi teknolojisi VoLTE ve ViLTE ile aynı ses ve video codeclerini kullandığı için HD kalitesiyle iletişim kurmayı mümkün kılar. VoLTE'den farklı olarak Turkcell sine Wifi üzerinden erişim sağlar.

Bu konuda daha fazla detay için buraya tıklayabilirsiniz.
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