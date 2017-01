Turkcell'de VoWifi dönemi başladı! VoWifi nedir?

Ülkemizdeki GSM operatörleri birer birer Voice Over LTE teknolojisini kullanıcılarının kullanımına sunarken şimdi ise sıra Voice Over WiFi (VoWifi) teknolojisine gelmiş gibi görünüyor.

Turkcell, ülkemizdeki iPhone kullanıcıları için VoWifi teknolojisini sunduğunu duyurdu. Belirtilene göre ülkemizdeki iPhone 7/7 Plus, iphone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus ve iPhone SE kullanan Turkcell kullanıcıları bu teknolojiyi kullanabiliyorlar.

VoWifi teknolojisi nedir?

VoWifi teknolojisi VoLTE ve ViLTE ile aynı ses ve video codeclerini kullandığı için HD kalitesiyle iletişim kurmayı mümkün kılar. VoLTE'den farklı olarak Turkcell şebekesine Wifi üzerinden erişim sağlar.

