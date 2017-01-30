Sony Xperia XA 2017'nin videosu ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Sony Xperia XA, tahtında bir yıl kaldıktan sonra yerini halefine devretmeye hazırlanıyor. Yeni nesil XA'nın daha önce görseli sızdırılmıştı, şimdi ise telefonun kullanım videosu sızdırıldı.

2017 model telefonun fark edilebileceği üzere en belirgin özelliği öne bakan kamerasının yanı sıra USB-C portuna sahip olması. 2 dakikalık videoda telefonun zarif ve şık bir tasarıma da sahip olduğu belli. Zaten Sony, Xperia XZ ile birlikte tasarım dilinde bir takım değişiklikler yapmıştı ve şirket yeni anlayışın yeni telefonlarına da adapte edileceğini belirtmişti.

Videoda telefon modeli G3121 olarak görünüyor, ancak henüz adı kesin olarak belli değil. Biz ise cihazı Xperia XA 2017 olarak biliyoruz. Telefonda parmak izi okuyucu yok, prototip bir cihaz. 23 MP'lik ana kamerası olan telefonun videosuna aşağıdaki oynatıcıdan bakabilirsiniz. Videoda sorun olursa buraya tık atmayı unutmayın.

Sony Xperia XA'nın, yeni nesil üst düzey Xperia telefon ve diğer cihazlarla birlikte MWC 2017'de tanıtılması bekleniyor.