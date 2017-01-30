Sanal ve artırılmış gerçeklik pazarında siparişler düşük düzeyde!

Hasan Uğur Nayır

DigiTimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı yeni raporuna göre, artırılmış gerçeklik (AR-Augmented Reality), sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) ve karma gerçeklik (MR-Mixed Reality) cihaz satıcılarından gelen bileşen siparişi halen yetersiz düzeyde. Tedarikçiler, bu sene içinde siparişlerin biraz daha artmasını istiyor.

Peki pazarda son durum nedir?

HP ve Lenovo, 2017'den itibaren cihazları kullanıma sunmayı planlıyor.

Diğer yandan Microsoft, Intel ve Qualcomm ile iş birliği içinde. Uygun fiyatlı PC'ler ve gözlükler aracılığıyla MR deneyimini tüketicilere sunma sözü verdi.

Çoğu satıcı, kendi ürününü diğerlerinden ayırmaya çalışacak ve başlangıçta piyasayı test etmek için sınırlı miktarda ürün çıkaracaktır. Bu yüzden tedarikçilerden gelecek cihaz sevkiyatları 2017'de sınırlı sayıda olabilir.

Kaynak, sanal gerçeklik gözlükleri (AR-MR gözlükleri de buna dahil) ve üst düzey dizüstü oyun bilgisayarları satışının son zamanlarda beklenenden düşük olduğunu söyledi. Örnek olarak Çin pazarını gösterdi. Pazar gözlemcileri durum ne olursa olsun, AR/VR/MR pazarının yükselişe geçeceğini ve birçok ismin pazara adım atmaya niyetli olduğunu söylüyor. Çinli bir analist ise pazarın halen zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.