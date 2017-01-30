Oppo Find 9'un özellikleri dudak uçuklatıyor

Hasan Uğur Nayır

Birkaç hafta önce internete düşen detaylarda Oppo Find 9'un iki farklı model olacağından söz edilmişti. Üst düzey modelde Snapdragon 835 sistem çipi, 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimi yer alıyor. Cep dostu diğer modelde ise Snapdragon 653 sistem çipi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi var.

Çin kaynaklı yeni bir rapor iki model olduğunu doğrularken, telefonun ekranı, pil kapasitesi ve kamerası hakkında da bilgileri ortaya çıkardı.

Cihazda 5.5 inç'lik ekran var. Çözünürlük için herhangi bir şeyden söz edilmemiş olsa bile büyük ihtimalle QHD. Oppo Find 9'da 21/16 MP kamera ve 4100 mAh değerinde pil bulunuyor. Premium telefonda aynı zamanda VOOC hızlı şarj desteği de olacak. Son olarak raporda Find 9'un taban fiyatının yaklaşık 580 dolar (Aşağı yukarı 2240 TL) olduğu belirtilmiş.

Oppo Find 9'un bu senenin ilk yarısında çıkması bekleniyor.