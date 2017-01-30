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Nusr-Et'in u çıktı

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 18:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 19:03
Etiketler:
Donald Trump mobil oyun Nusret mobil oyun
Nusr-Et'in mobil oyunu çıktı

Son zamanların popüler ismi 'in sonunda iOS u da çıktı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe, ilginç et videolarıyla zaten ülkemizde bir hayli popüler hale gelmişti. Ancak çılgınlığı Ocak ayından itibaren tüm dünyaya sıçramıştı. Birçok dünyaca ünlü isim Nusret'in ünlü tuzlama hareketini yaptı, hatta özel tişörtlerini giydi.

İlgili: Nusret'in fotoğrafı sosyal medyada tüm dünyanın dilinde! ABD'de caps oldu!

Tüm bunların ardından şimdi ise Nusret'in u çıktı. Perfect Tap Games adlı geliştirici, Salt Chef adlı oyun geliştirdi. Nusret'ten esinlenerek geliştirilen oyunda, et yanmadan eti pişirmeye çalışıyorsunuz. Eğer bunu başarırsanız oyunda Nusret'in ünlü tuzlama hareketini yapıyorsunuz.

Bu oyunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
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