Nusr-Et'in mobil oyunu çıktı

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe, ilginç et videolarıyla zaten ülkemizde bir hayli popüler hale gelmişti. Ancak Nusret çılgınlığı Ocak ayından itibaren tüm dünyaya sıçramıştı. Birçok dünyaca ünlü isim Nusret'in ünlü tuzlama hareketini yaptı, hatta özel tişörtlerini giydi.

Tüm bunların ardından şimdi ise Nusret'in mobil oyunu çıktı. Perfect Tap Games adlı geliştirici, Salt Chef adlı oyun geliştirdi. Nusret'ten esinlenerek geliştirilen oyunda, et yanmadan eti pişirmeye çalışıyorsunuz. Eğer bunu başarırsanız oyunda Nusret'in ünlü tuzlama hareketini yapıyorsunuz.

Bu oyunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.