Meizu Pro 7, titanyum kasa ve 4K ekranla geliyor

Hasan Uğur Nayır

Meizu Pro 7 hakkında söylentiler geçtiğimiz seneden bu yana ortalıklarda dolanıyor. Şimdi ise Pro 7'nin üst düzey özelliklerle geleceğini onaylayan ve biraz daha fazla detay içeren yepyeni bir rapor var.

Anzhuo.cn sitesine göre Meizu Pro 7'de 5.7 inç'lik 4K çözünürlüğünde (3840x2160) ekran var. Kaynak ekranın AOD panel teknolojisini desteklediğini belirtiyor. Ayrıca Pro 7'nin dikkat çekici yanlarından biri de kasası olacak. Çünkü kasanın da titanyum olduğu ileri sürülüyor.

Söylenti değirmenindeki diğer detaylara bakarsak amiral gemisinde 12 MP'lik Sony IMX362 CMOS sensörlü ana kamera kullanılıyor. Flaşı ise Pro 6 ve Pro 6 Plus'taki gibi halka olacak.

Meizu Pro 7'ye gücünü verecek olan sistem çipi ise Helio X30 olacak. Telefonun 4 GB RAM+64 GB ROM ve 6 GB RAM+128 GB ROM şeklinde iki model olarak çıkacağı iddia ediliyor. 8 GB RAM'li başka bir modelin daha adı geçiyor, ama bu telefonun akıbeti tam olarak belli değil. Fiyat ise biraz tuzlu olabilir, sonuç olarak üst düzey özellikler yüzünden maliyet artacağı için bu durum satış etiketine yansıyacaktır.