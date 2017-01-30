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'nın yeni gerçek görseli sızdırıldı

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 17:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 17:26
Etiketler:
LG G6 lg G6 android google MWC 2017 qualcomm Snapdragon 835 Snapdragon 821
LG G6'nın yeni gerçek görseli sızdırıldı

Koreli şirketin üst düzey modeli kendini detaylı şekilde yeniden gösterdi.

Hasan Uğur Nayır

'nın sızıntılarına alıştık, daha önce cihazın nasıl olduğuna dair detaylı görseller internet düşmüştü. Şimdi bunların arasına yenisi katıldı. Yeni görselde cihazın yan tarafları daha açık biçimde görülüyor.

Yeni telefon, 'nin geçmişte yaptığı her şeyden belirgin biçimde daha farklı. Tasarım son derece güzel. Sağ tarafta sim kart yuvası var, anten hattı da belli oluyor. Metal gövdeyle gelen telefonun ekran oranı bir hayli yüksek.

Tüm bunlara ek olarak cihazın kenar kısımları 'nın suya ve toza dayanıklı olduğunun diğer bir kanıtı. Her şey güzel olsa da, sistem çipi konusunda kafa karıştırıcı bir iddia var. Söylentiye göre Galaxy S8'in SD835 tedariğine ihtiyacı olduğu için, LG G6'da üst düzey SD835 yongası olmayacak. Bunun yerine LG telefonda SD821 kullanacak. Tabii ki bu durum belli değil.

'de tüm sorulara cevap alacağız.
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