LG G6'nın yeni gerçek görseli sızdırıldı

Hasan Uğur Nayır

LG G6'nın sızıntılarına alıştık, daha önce cihazın nasıl olduğuna dair detaylı görseller internet düşmüştü. Şimdi bunların arasına yenisi katıldı. Yeni görselde cihazın yan tarafları daha açık biçimde görülüyor.

Yeni telefon, LG'nin geçmişte yaptığı her şeyden belirgin biçimde daha farklı. Tasarım son derece güzel. Sağ tarafta sim kart yuvası var, anten hattı da belli oluyor. Metal gövdeyle gelen telefonun ekran oranı bir hayli yüksek.

Tüm bunlara ek olarak cihazın kenar kısımları G6'nın suya ve toza dayanıklı olduğunun diğer bir kanıtı. Her şey güzel olsa da, sistem çipi konusunda kafa karıştırıcı bir iddia var. Söylentiye göre Galaxy S8'in SD835 tedariğine ihtiyacı olduğu için, LG G6'da üst düzey SD835 yongası olmayacak. Bunun yerine LG telefonda SD821 kullanacak. Tabii ki bu durum belli değil.

MWC 2017'de tüm sorulara cevap alacağız.