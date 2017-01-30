Google Play'deki VPN uygulamalarının %1'i güvenli düzeyde

VPN uygulamalarının sayısı her geçen gün artıyor. İnternette engellere takılmadan dolaşmayı vadeden VPN uygulamaları ülkemizde de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak yeni gelen raporlar bu uygulamalara pek güvenilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Araştırma şirketi CSIRO ve UC Berkley Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladıkları rapora göre, Android'in uygulama mağazası Google Play'deki VPN uygulamalarının %38'i zararlı yazılım içeriyor ve kullanıcıların verilerini depoluyor. Hatta belirtilene göre bu uygulamalar topladıkları kullanıcı verilerini ağırlıklı olarak Çin'de bulunan sunuculara gönderiyor.

Belirtilene göre Android'deki 300 VPN uygulaması üzerinden yapılan araştırmada, uygulamaların yüzde 80'i kullanıcıların metin mesajlarına veya Google hesap verilerine erişmek için izin istediği ve sadece yüzde 1'i güvenli sayılabilecek düzeyde.

Peki siz hangi VPN uygulamasını tercih ediyorsunuz?