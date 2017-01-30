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Google Play'deki larının %1'i li düzeyde

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 13:44 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 14:02
Etiketler:
VPN mobil uygulama VPN uygulamaları android güven
Google Play'deki VPN uygulamalarının %1'i güvenli düzeyde

platformunda kullanılan larına pek memek gerekiyor. Yeni araştırmalara göre bu uygulamaların sadece %1'i güvenli.

Emre Çetinkaya

VPN uygulamalarının sayısı her geçen gün artıyor. İnternette engellere takılmadan dolaşmayı vadeden ları ülkemizde de birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Ancak yeni gelen raporlar bu uygulamalara pek ilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Araştırma şirketi CSIRO ve UC Berkley Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladıkları rapora göre, 'in uygulama mağazası Google Play'deki nın %38'i zararlı yazılım içeriyor ve kullanıcıların verilerini depoluyor. Hatta belirtilene göre bu uygulamalar topladıkları kullanıcı verilerini ağırlıklı olarak Çin'de bulunan sunuculara gönderiyor.

Belirtilene göre Android'deki 300 VPN uygulaması üzerinden yapılan araştırmada, uygulamaların yüzde 80'i kullanıcıların metin mesajlarına veya Google hesap verilerine erişmek için izin istediği ve sadece yüzde 1'i güvenli sayılabilecek düzeyde.

Peki siz hangi VPN uygulamasını tercih ediyorsunuz?
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