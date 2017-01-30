| Üye ol | 30 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

+18 video içeren binlerce uygulama kaldırıldı, denetimler artacak!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 30.01.2017, 12:57 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 13:04
Etiketler:
çin yetişkin videosu tencent china mobile huawei zte coolpad meizu Oppo vivo
+18 video içeren binlerce uygulama kaldırıldı, denetimler artacak!

Uygulamalara karşı denetimler hızlandırılacak

Hasan Uğur Nayır

Resmi Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, 'in internet denetleyici kurumu, +18 içeriğe sahip, 5500'den fazla mobil uygulamayı kaldırdı. Bu gelişme, Çin hükümetinin sansürü geçmeye olanak veren özel şebeke servislerine karşılık yeni adımı oldu.

Kaldırılan uygulamaların bazıları, kullanıcıların özel bilgilerini çalmaya yönelikti. Kullanıcıları hakları ihlal edildi veya ücret talep edildi.

Yapılan açıklamaya göre bu yasadışı uygulamaların bazıları , , , , , , ve VIVO gibi şirketlerin uygulama mağazalarında bulunmuş.

ZTE konuyla alakalı hemen yorumda bulunmayı reddetti, diğer şirketler ise herhangi bir açıklamada yapmadı. Çin hükümeti, denetimlerin hızlandırılacağını söylüyor.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16524
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın