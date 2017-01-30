+18 video içeren binlerce uygulama kaldırıldı, denetimler artacak!

Hasan Uğur Nayır

Resmi Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre, Çin'in internet denetleyici kurumu, +18 içeriğe sahip, 5500'den fazla mobil uygulamayı kaldırdı. Bu gelişme, Çin hükümetinin sansürü geçmeye olanak veren özel şebeke servislerine karşılık yeni adımı oldu.

Kaldırılan uygulamaların bazıları, kullanıcıların özel bilgilerini çalmaya yönelikti. Kullanıcıları hakları ihlal edildi veya ücret talep edildi.

Yapılan açıklamaya göre bu yasadışı uygulamaların bazıları Tencent, China Mobile, Huawei, ZTE, Coolpad, Meizu, OPPO ve VIVO gibi şirketlerin uygulama mağazalarında bulunmuş.

ZTE konuyla alakalı hemen yorumda bulunmayı reddetti, diğer şirketler ise herhangi bir açıklamada yapmadı. Çin hükümeti, denetimlerin hızlandırılacağını söylüyor.