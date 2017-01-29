Porsche tasarımlı telefon, Mate 9. İşte özellikleri ve fiyatı

Porsche Design Mate 9, sınırlı sayıda üretilen bir telefon. Geçtiğimiz kasım ayında ilk kez tanıtılmış ve 31 Ocak itibarıyla dağıtıma çıkarılacağı bildirilmişti.

Telefon, 1395 euro fiyat etiketine sahip. TL olarak hesaplarsak, 5 bin 775 lira yapıyor. Bu, gerçekten de bir araba parası. Her ne kadar Porsche olmasa da.

Telefonda 5.5 inç 2560 x 1440 çözünürlüklü ve yanlardan hafif kavisli bir ekran bulunuyor.

Gücünü Kirin 960 çipsetinden alan telefon; 6GB RAM'e, 256GB dahili depolama + microSD özelliğine, hızlı şarj özellikli 4000mAh pile ve Leica ile ortaklaşa hazırlanan dual arka kameraya (Biri 12MP RGB, diğeri de 20MP monochrome - tek renk) sahip.