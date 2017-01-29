LG Watch Style'ın fiyatı belli oldu

Akıllı saat pazarı günden güne büyüyor. Kullanıcıların yavaş yavaş ilgi göstermeye başladıkları bu pazar için hazırlanan ürünlerle ilgili haberleri hemen her gün görüyoruz.

Bugün Android Police'in "güvenilir kaynaklardan" aldığı bilgilere göre LG'nin yakında tanıtacağı akıllı saat modeli LG Watch Style, 249 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Eğer LG, kordon ve renk konusunda daha fazla seçim sunarsa, cihazın fiyatında değişiklikler olacak.

LG Watch Sport ile birlikte tanıtılması beklenen LG Watch Style, 9 Şubat'ta gerçekleşecek olan bir etkinlikle tüketicilerin beğenisine sunulmuş olacak. Android Wear 2.0 platformuyla birlikte gelecek olan cihazlarla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.