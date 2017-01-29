| Üye ol | 29 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

Watch Style'ın ı belli oldu

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 29.01.2017, 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 12:59
Etiketler:
lg LG Watch Style akıllı saat fiyat mobil
LG Watch Style'ın fiyatı belli oldu

'nin yakında göreceğimiz modeli LG Watch Stlye'ın ı sonunda gün yüzüne çıktı. Bakalım ne kadar fiyatla satılacak?

Emre Çetinkaya

pazarı günden güne büyüyor. Kullanıcıların yavaş yavaş ii göstermeye başladıkları bu pazar için hazırlanan ürünlerle ilgili haberleri hemen her gün görüyoruz.

Bugün Android Police'in "güvenilir kaynaklardan" aldığı bilgilere göre LG'nin yakında tanıtacağı akıllı saat modeli , 249 dolardan başlayan larla satışa sunulacak. Eğer LG, kordon ve renk konusunda daha fazla seçim sunarsa, cihazın fiyatında değişiklikler olacak.

İlgili: Android Wear 2.0 için tarih verildi

LG Watch Sport ile birlikte tanıtılması beklenen LG Watch Style, 9 Şubat'ta gerçekleşecek olan bir etkinlikle tüketicilerin beğenisine sunulmuş olacak. Android Wear 2.0 platformuyla birlikte gelecek olan cihazlarla ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16517
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın