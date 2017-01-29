BlackBerry Mercury tanıtılmadan önce bir TV dizisinde göründü!

MWC 2017'de boy göstermesini beklediğimiz akıllı telefon modellerinden olan BlackBerry Mercury için geri sayım devam ediyor. Son dönemde hakkında sıkça haberler gelen BlackBerry Mercury modeli son olarak geçen gün ABD'nin ABC kanalında yayınlanan başrolünde Tim Allen'ın yer aldığı sitcom dizisi Last Man Standing'de göründü.

Hatta dizide telefon kullanım esnasında da gösterildi. Böylece BlackBerry Mercury "kısmen" tanıtılmış oldu. Diğer taraftan BlackBerry, yeni akıllı telefonunun tanıtım çalışmalarına daha cihaz tanıtılmadan başlamış oldu!

Önceki sızıntılara göre Mercury'de, 4.5 inç 1,620x1,080 piksel ekran, Snapdragon 821 ya da 625 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi özellikler olacak.

Bu arada yeni modeli BlackBerry markasının haklarını satın alan TCL tarafından yapılacağını da hatırlatalım.

İşte o görüntüler;