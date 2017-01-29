| Üye ol | 29 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

Mercury tanıtılmadan önce bir TV dizisinde göründü!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 29.01.2017, 13:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 13:11
Etiketler:
Blackberry BlackBerry Mercury mobil akıllı telefon MWC 2017 özellikler
BlackBerry Mercury tanıtılmadan önce bir TV dizisinde göründü!

'nin yeni modeli Mercury ABD'de yayınlanan sitcom dizisi Last Man Standing'de göründü.

Emre Çetinkaya

MWC 2017'de boy göstermesini beklediğimiz modellerinden olan BlackBerry Mercury için geri sayım devam ediyor. Son dönemde hakkında sıkça haberler gelen Mercury modeli son olarak geçen gün ABD'nin ABC kanalında yayınlanan başrolünde Tim Allen'ın yer aldığı sitcom dizisi Last Man Standing'de göründü.

İlgili: BlackBerry Mercury çıkış tarihi açıklandı

Hatta dizide telefon kullanım esnasında da gösterildi. Böylece BlackBerry Mercury "kısmen" tanıtılmış oldu. Diğer taraftan BlackBerry, yeni akıllı telefonunun tanıtım çalışmalarına daha cihaz tanıtılmadan başlamış oldu!

Önceki sızıntılara göre Mercury'de, 4.5 inç 1,620x1,080 piksel ekran, Snapdragon 821 ya da 625 yonga seti, 4GB RAM, 64GB dahili hafıza, 13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi gibi olacak.

Bu arada yeni modeli BlackBerry markasının haklarını satın alan TCL tarafından yapılacağını da hatırlatalım.

İşte o görüntüler;
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16518
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın